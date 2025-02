USA, l’inflazione accelera a gennaio 2025

L’inflazione negli Stati Uniti ha subito un’accelerazione nel mese di gennaio, sollevando speculazioni tra gli esperti del settore riguardo a un possibile rinvio del taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, ora previsto per dicembre invece di settembre come inizialmente ipotizzato. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics (BLS), i prezzi al consumo hanno segnato un incremento dello 0,5% su base mensile, un dato che supera il +0,4% del mese precedente e le previsioni degli analisti che si attestavano a un +0,3%.

Su base annua l’inflazione è cresciuta del 3%, un aumento rispetto al 2,9% del mese precedente e in linea con le attese del consensus. Particolarmente osservato dalla Federal Reserve è il “core” rate, l’indice dei prezzi al consumo depurato dalle componenti volatili come cibo ed energia, che ha registrato un incremento dello 0,4% su base mensile, superando la stima del mercato di +0,3%, dopo un +0,2% nel mese precedente.

La crescita tendenziale del “core” rate si è attestata al +3,3%, superando il 3,1% previsto dal consensus e il +3,2% registrato a dicembre.