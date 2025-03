USA, l’indice manifatturiero Empire State di New York scivola in territorio negativo

A marzo 2025 l’indice manifatturiero Empire State di New York ha registrato una brusca discesa, entrando in territorio negativo. L’indicatore, infatti, è crollato a -20 punti rispetto ai 5,7 punti registrati a febbraio, sorprendendo gli analisti che si aspettavano un calo più moderato, fino a -1,9 punti.

Questo indice è fondamentale per misurare le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Un valore superiore a zero indica che la maggior parte delle aziende del settore sta vivendo un miglioramento, mentre un valore inferiore indica un generale peggioramento. Tra le componenti dell’indice, quella relativa ai nuovi ordini ha subito un drastico calo, passando da 11,4 a -14,9 punti. Anche la componente delle consegne ha visto una discesa significativa, scendendo a -8,5 punti dai precedenti 14,2. Al contrario, la componente delle scorte ha mostrato un incremento, raggiungendo i +13,3 punti dai +8,7 precedenti.