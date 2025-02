USA, l’indice della Fed di Richmond mostra segni di ripresa a febbraio 2025

25/02/2025 14:25

Tesla Automation, sussidiaria di Tesla, ha firmato un accordo per gestire una nuova sede a Reutlingen, acquisendo oltre 300 dipendenti e beni materiali. L’acquisizione rappresenta un passo significativo per l’espansione delle attività di Tesla in Germania, rafforzando la sua posizione nel settore dell’automazione industriale e salvaguardando i posti di lavoro esistenti.