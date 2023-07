USA lancia le etichette contro i cyberattacchi

L’amministrazione Biden annuncia nuove etichette per aiutare i consumatori ad acquistare gadget meno vulnerabili ai cyberattacchi.

Le nuove etichette proposte dal governo statunitense potrebbero presto aiutare i consumatori a scegliere elettrodomestici intelligenti e fitness tracker che l’amministrazione Biden ha annunciato martedì, ritenendoli relativamente sicuri da attacchi informatici.

Dispositivi connessi a Internet come frigoriferi, televisori, forni a microonde e climatizzatori potrebbero fregiarsi del marchio U.S. Cyber Trust Mark se soddisfano i requisiti di sicurezza informatica stabiliti dal governo federale. Il programma potrebbe entrare in vigore già dal prossimo anno.