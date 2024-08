USA, la NFL apre agli investimenti dei private equity: in arrivo 12 miliardi di dollari

27/08/2024 15:20

Il gigante minerario australiano Bhp ha registrato un calo del 39% dell’utile netto nei primi sei mesi dell’anno, principalmente a causa dei costi legati al disastro della diga di Samarco in Brasile. L’amministratore delegato Mike Henry prevede volatilità del mercato nel breve termine, citando la ripresa economica non uniforme in Cina.