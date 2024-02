USA, indice Case-Shiller a +0.2%

27/02/2024 14:59

Verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, prevista per il prossimo 24 aprile, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione cash di 15,20 centesimi di euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, come saldo dividendi.