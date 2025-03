USA, in forte crescita le domande di mutuo: +11,2% in una settimana

12/03/2025 11:50

Inditex, il colosso spagnolo proprietario di marchi come Zara e Oysho, ha registrato una crescita significativa nei suoi risultati finanziari per l’esercizio 2024. Il fatturato ha raggiunto i 38,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 7,5%, mentre l’utile netto è cresciuto del 9% a 5,9 miliardi. Il gruppo ha proposto un dividendo di 1,68 euro per azione. Il CEO Oscar Garcia Maceiras attribuisce il successo alla qualità dell’offerta commerciale e all’innovazione costante.