Usa: in arrivo riforma regole su capitale banche

I massimi regolatori bancari degli Stati Uniti hanno presentato piani per la più ampia riforma delle regole sul capitale degli ultimi anni, obbligando i grandi istituti di credito ad incrementare le loro riserve finanziarie per assorbire perdite inaspettate. Le misure, rilasciate oggi da Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corp. e Office of the Comptroller of the Currency, prevedono un incremento dell’ammontare del capitale che le banche con asset per almeno 100 miliardi di dollari devono detenere, stimato in un aumento del 16%.

Le otto maggiori banche dovranno affrontare un incremento di circa il 19%, mentre per le banche con asset tra 100 e 250 miliardi di dollari l’aumento potrebbe essere anche solo del 5%, secondo gli ufficiali dell’agenzia. Questo piano comporterà che aziende di medie dimensioni come Regions Financial, KeyCorp e Huntington Bancshares dovranno fare i conti con requisiti rigorosi che erano precedentemente riservati alle banche più grandi.

Le attese riforme statunitensi sono legate a Basel III, una revisione internazionale iniziata più di un decennio fa in risposta alla crisi finanziaria del 2008. L’argomento è diventato più urgente quest’anno con i fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank a marzo, e First Republic Bank a maggio. Le più grandi banche di Wall Street si stanno preparando per le nuove regolamentazioni che potrebbero cancellare miliardi di dollari in eccesso di capitale accumulati nel corso dell’ultimo decennio, limitando probabilmente gli acquisti di azioni da parte degli azionisti per gli anni a venire.