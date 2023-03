Usa: futures del Dow Jones salgono di 15 punti, cautela in vista della decisione sui tassi della Fed

I titoli azionari statunitensi dovrebbero aprire sostanzialmente invariati oggi in un clima di nervosismo in vista dell’ultima decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse.

Il futures del Dow Jones è in rialzo di 15 punti, pari allo 0,1%, quello dell’S&P 500 di appena 1 punto, mentre quello del Nasdaq 100 di 20 punti, pari allo 0,2%.

L’attenzione si sposta sulla conclusione della riunione di due giorni della Federal Reserve, che dovrebbe aumentare i tassi di 25 punti base. Insieme alla decisione sui tassi, la Fed renderà note le previsioni di disoccupazione, inflazione e crescita economica. Gli investitori confronteranno le nuove previsioni con quelle di dicembre per valutare quanto stia cambiando il pensiero della Fed, viste le turbolenze bancarie delle ultime settimane. Detto questo, nonostante le turbolenze, la Fed continua a lottare contro l’inflazione e un’ulteriore prova della continua pressione globale sui prezzi è arrivata con la pubblicazione di un balzo dei prezzi al consumo nel Regno Unito per febbraio. Il dato segna un aumento dell’1,1% sul mese, ben al di sopra dello 0,6% previsto, portando il tasso annuale principale al 10,4% dal 10,1%. Gli analisti si aspettavano un calo al di sotto del 10% per la prima volta da agosto.

Tra le notizie societarie, il titolo Nike è sceso dello 0,9% nel premercato, dopo che il produttore di calzature sportive ha lanciato u avvertimento sui margini di guadagno mentre continua a liberarsi delle scorte in eccesso attraverso forti sconti. Le azioni di GameStop invece) sono salite di oltre il 50% dopo che il rivenditore di videogiochi ha registrato un utile a sorpresa per il quarto trimestre, il primo dall’inizio del 2021, mentre sono attesi anche gli utili trimestrali di rivenditori online di prodotti per animali Chewy e del costruttore di case KB Home.