USA: Eli Lilly acquisisce Dice Therapeutics per 2,4 miliardi di dollari

Eli Lilly ha raggiunto un accordo da 2,4 miliardi di dollari per l’acquisizione di Dice Therapeutics nel tentativo di rafforzare il proprio portafoglio di trattamenti per le malattie immuno-correlate.

Eli Lilly pagherà 48 dollari per azione in contanti per l’acquisto di Dice, con un premio del 40% circa rispetto alla chiusura delle azioni della società di San Francisco di venerdì scorso. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre di quest’anno.