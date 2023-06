USA e India: nuove collaborazioni nel campo della difesa e tech

Gli Stati Uniti e l’India annunceranno oggi una serie di collaborazioni nel campo della difesa e della tecnologia durante la visita di Stato del Primo Ministro Narendra Modi, come hanno dichiarato i funzionari statunitensi.

Dall’approfondimento dei legami militari e di difesa a una maggiore collaborazione sulla tecnologia e sulla diversificazione delle catene di approvvigionamento, gli alti funzionari dell’amministrazione hanno discusso un’ampia gamma di accordi in un briefing con i giornalisti.

“La natura, la profondità e l’ampiezza dei nostri risultati sono senza precedenti”, ha detto uno dei funzionari.

“L’India sarà un partner strategico fondamentale per gli Stati Uniti nei prossimi decenni”, ha dichiarato un funzionario.

“Non c’è partner più importante dell’India, ora e in futuro”, ha detto il funzionario, aggiungendo che la partnership bilaterale è “più profonda e più estesa di quanto non sia mai stata”.

“Ora ci guardiamo istintivamente l’un l’altro e lavoriamo in cooperazione per sostenere un Indo-Pacifico libero e aperto”, ha aggiunto la persona. “I nostri Paesi daranno forma al futuro, lavorando per un mondo aperto, prospero, sicuro, stabile e resistente”.