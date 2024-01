USA: domanda mutui in aumento

I tassi ipotecari sono aumentati leggermente la scorsa settimana negli USA , per la seconda settimana consecutiva, ma sono ancora in un range che sembra essere gradito ai consumatori.

Il volume totale delle richieste di mutui è aumentato del 9,9% la scorsa settimana rispetto alla settimana precedente, secondo l’indice destagionalizzato della Mortgage Bankers Association.

Il tasso d’interesse medio contrattuale per i mutui a tasso fisso a 30 anni con un saldo di prestito conforme (726.200 dollari o meno) è salito al 6,81% dal 6,76%, con punti invariati a 0,61 (inclusa la commissione di accensione) per i prestiti con un anticipo del 20%. Questo tasso ha raggiunto un picco di circa l’8% in ottobre ed è stato nell’ordine del 7% per gran parte dello scorso anno.