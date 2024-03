USA, Dipartimento di Giustizia cita Apple per il monopolio dell’iPhone

Il Dipartimento di Giustizia USA ha citato in giudizio Apple affermando che il suo ecosistema targato iPhone è un monopolio che ha determinato la sua “valutazione astronomica” a spese dei consumatori, degli sviluppatori e dei produttori di telefoni concorrenti.

L’antitrust federale e 16 procuratori generali affermano inoltre che le pratiche anticoncorrenziali di Apple si estendono oltre l’iPhone e l’Apple Watch, citando la pubblicità, il browser, FaceTime e le offerte di notizie di Apple.

“Ogni fase della condotta di Apple ha costruito e rafforzato il recinto attorno al suo monopolio di smartphone”, si legge nella denuncia presentata nel distretto del New Jersey.

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato in un comunicato che per far sì che i consumatori continuassero ad acquistare gli iPhone, Apple ha bloccato le app di messaggistica multipiattaforma, ha limitato la compatibilità di portafogli e smartwatch di terze parti e ha interrotto i programmi non presenti nell’App Store e i servizi di cloud-streaming.