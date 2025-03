USA, calo delle domande di mutuo: -2% in una settimana

26/03/2025 13:18

Dollar Tree ha raggiunto un accordo per vendere il segmento Family Dollar a Brigade Capital Management e Macellum Capital Management per 1.007 milioni di dollari. La transazione, prevista per il secondo trimestre del 2025, mira a massimizzare il valore per gli azionisti di Dollar Tree e a posizionare Family Dollar per il successo futuro.