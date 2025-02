USA, aumento dei redditi familiari: calano le spese personali

Il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti ha recentemente rilasciato dati che mostrano un significativo aumento dei redditi delle famiglie americane, accompagnato da un calo delle spese personali. A gennaio i redditi personali sono aumentati dello 0,9%, superando le previsioni del mercato che si attestavano su un incremento dello 0,4%. Questo dato rappresenta un miglioramento rispetto al mese precedente, quando l’aumento era stato del 0,4%.

Parallelamente i consumi personali (PCE) hanno registrato una contrazione dello 0,2%, in netto contrasto con l’incremento del 0,8% osservato a dicembre. Le aspettative degli analisti erano per una crescita dello 0,2%, rendendo il calo ancor più significativo. Il PCE price index core, un indicatore chiave dell’inflazione, ha mostrato un aumento dello 0,3% su base mensile, in linea con le previsioni degli esperti e superiore al +0,2% del mese precedente. Su base annua, l’indice ha segnato un incremento del 2,6%, conforme alle attese degli analisti ma inferiore al 2,9% registrato a dicembre.