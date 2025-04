USA, aumentano le richieste di sussidi di disoccupazione

10/04/2025 13:22

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che le contromisure dell’UE saranno sospese per 90 giorni per dare spazio ai negoziati con gli USA. Tuttavia, se i colloqui non porteranno a un accordo soddisfacente, le contromisure entreranno in vigore, mentre il lavoro su ulteriori misure continua.