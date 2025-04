USA, aumentano le richieste di mutui dopo il calo dei tassi d’interesse

La volatilità sui mercati finanziari ha avuto un impatto significativo sui tassi d’interesse sui mutui, portando a un calo che ha stimolato un forte aumento della domanda. Secondo i dati della Mortgage Bankers Association, le richieste totali di mutui sono salite del 20% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo i massimi livelli dallo scorso settembre.

Il tasso d’interesse medio su un mutuo fisso a 30 anni è diminuito dal 6,70% al 6,61%, segnando il tasso più basso da ottobre e risultando inferiore di 40 punti base rispetto a un anno fa. Questo calo ha avuto un impatto particolarmente pronunciato sulle domande di rifinanziamento dei mutui per la casa, che sono aumentate del 35% in una sola settimana e del 93% rispetto all’anno precedente. In parallelo, le domande per l’acquisto di una casa hanno visto un incremento del 9% rispetto alla settimana precedente e del 24% su base annua.