USA: a settembre indice PMI Chicago a 44,1 punti

29/09/2023 15:51

Prometeia, istituto di analisi economica, ha ridimensionato le previsioni di crescita dell’economia italiana per il 2023. Le stime ridotte, citando la debolezza dei consumi, le modifiche al Pnrr e i margini limitati per le politiche espansive, indicano un rallentamento in linea con l’economia globale.