USA: a maggio nuovi ordini beni in aumento a sorpresa

I nuovi ordini per i principali beni strumentali manifatturieri statunitensi sono aumentati inaspettatamente a maggio, ma i dati del mese precedente sono stati rivisti al ribasso, indicando che le imprese sono rimaste caute nei confronti dei nuovi investimenti di capitale a causa dell’aumento dei costi di finanziamento e delle prospettive economiche incerte.

Gli ordini di beni strumentali non destinati alla difesa, esclusi gli aeromobili, un indicatore molto seguito dei piani di spesa delle imprese, sono aumentati dello 0,7% il mese scorso, ha dichiarato martedì il Dipartimento del Commercio. I dati di aprile sono stati rivisti al ribasso per mostrare che i cosiddetti beni strumentali di base sono aumentati dello 0,6% invece che dell’1,3% come precedentemente riportato.