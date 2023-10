Urso: inflazione potrebbe scendere al 3,4% entro fine anno

Il tasso di inflazione in Italia potrebbe scendere al 3,4% entro la fine dell’anno, ben al di sotto dell’attuale livello superiore al 5%, grazie alle misure di contenimento dei prezzi dei beni di prima necessità adottate tra ottobre e dicembre, ha dichiarato martedì il ministro dell’Industria.

L’inflazione in Italia sta gradualmente scendendo dai livelli massimi, ma rimane un grattacapo per il primo ministro Giorgia Meloni, in un momento in cui le aziende sono spesso accusate di scaricare sui consumatori più dell’aumento diretto dei costi di produzione.