UPS prevede calo dei ricavi nel 2025

United Parcel Service (UPS) ha recentemente comunicato una previsione di calo dei ricavi per il 2025, stimati intorno ai 89 miliardi di dollari, in diminuzione rispetto ai 91,1 miliardi registrati lo scorso anno. Questa cifra si colloca al di sotto dei 95 miliardi attesi dagli analisti, segnalando una sfida significativa per il colosso delle spedizioni.

Nel quarto trimestre del 2024, UPS ha riportato un utile di 1,72 miliardi di dollari, pari a 2,01 dollari per azione, superiore agli 1,61 miliardi, o 1,87 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. Escludendo le voci una tantum, l’utile trimestrale rettificato ha raggiunto i 2,75 dollari per azione, superando le aspettative degli analisti che si attestavano a 2,53 dollari.

Il fatturato trimestrale è cresciuto dell’1,5% a 25,3 miliardi di dollari, mancando leggermente le previsioni degli analisti di 25,41 miliardi. A fronte di queste previsioni, UPS ha stipulato un accordo preliminare con il suo cliente principale per ridurre i volumi di oltre il 50% entro la fine del 2025.