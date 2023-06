Upb, rischi al rialzo nel breve termine per l’economia tricolore

L’economia italiana potrebbe affrontare “rischi al rialzo nelle previsioni dell’anno in corso, mentre nel medio periodo (in particolare per il 2024) i fattori di rischio tendono ad essere orientati al ribasso”.

È quanto afferma l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) nel suo recente Rapporto sulla politica di bilancio.