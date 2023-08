UnipolSai: utile netto consolidato in rialzo a 431 milioni di euro in I semestre 2023, raccolta diretta +12,6%

Il Gruppo UnipolSai ha annunciato di aver terminato il primo semestre 2023 con un utile netto consolidato pari a 431 milioni di euro, in crescita del 2,0% rispetto al risultato di 422 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente “rendicontato con i principi contabili precedenti”.

Il dato del primo semestre 2022 – ha precisato UnipolSai nella nota con cui ha reso noto i conti – rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, è pari a 176 milioni di euro.

Il bilancio del gruppo ha messo in evidenza che, “nei primi sei mesi del 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 7,470 miliardi di euro, in crescita del 12,6% rispetto ai 6,632 miliardi di euro registrati al 30 giugno 2022”.

Trend positivo in tutti gli ecosistemi doi UnipolSai:

Mobility: 2,2 miliardi di euro (+1,6%)

Welfare: 0,9 miliardi di euro (+9,6%)

Property: 1,2 miliardi di euro (+5,1%)

Il Combined ratio di UnipolSai si è attestato al 97,1%, mentre il Solvency ratio individuale è stato pari al 315% (288% a fine 2022).

L’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 301% (274% al 31 dicembre 2022)