Unipolsai: utile netto a 651 mln mel 2022 e dividendo da €0,16

Unipolsai archivia il 2022 con un risultato netto consolidato pari a 651 milioni, rispetto ai 723 milioni dell’anno precedente.

Al 31 dicembre 2022 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 13,6 miliardi, in crescita (+2,4%) rispetto ai 13,3 miliardi di fine 2021.

La raccolta diretta Danni, 8,3 miliardi, ha registrato una significativa crescita (+4,5%) grazie ai buoni risultati sia del comparto Auto (premi per 3,9 miliardi, +1,3%) sia di quello Non Auto (4,4 miliardi, +7,6%).

Tutte le linee di business degli Ecosistemi hanno evidenziato performance positive: Mobility (+1,8%), Welfare (+11,0%), Property (+5,4%).

Il combined ratio lavoro diretto, al 31 dicembre 2022, è pari al 91,0% (93,8% netto riassicurazione), rispetto al 92,5% realizzato al 31 dicembre 2021 (95,0% netto riassicurazione).

Nel settore Vita, il Gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 5,3 miliardi, sostanzialmente in linea (-0,8%) con il 2021, in un contesto di mercato non favorevole.

L’indice di solvibilità individuale di UnipolSai al 31 dicembre 2022 risulta pari al 288% (326% a fine 2021), mentre l’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 274% (284% al 31 dicembre 2021).

Il management proporrà un dividendo unitario di 0,16 euro per azione.

Confermati i target assicurativi e finanziari del Piano Strategico 2022-2024 «Opening New Ways» anche con l’applicazione, dal 2023, dei nuovi principi contabili IFRS 17 e 9.