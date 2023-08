Unipol: utile cala a 517 mln nel primo semestre

Il gruppo Unipol ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto consolidato pari a 517 milioni di euro, in calo del 24,4% rispetto al risultato netto consolidato di 684 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio scorso, “rendicontato con i principi contabili precedenti – spiega la società – e sul quale si riflettevano componenti straordinarie per circa 279 milioni di euro legate al consolidamento pro-quota del risultato di Bper Banca”. Il dato del primo semestre 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, si attesta a 433 milioni.

Nei primi sei mesi del 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 7.470 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto ai 6.632 milioni di euro registrati al 30 giugno 2022.

Il big assicurativo guidato da Cimbri ha precisato che “considerata la ricorrenza di eventi atmosferici che stanno colpendo ripetutamente il territorio nazionale, per l’anno in corso è probabile un maggior impatto di tali eventi sui conti delle compagnie assicurative Danni del gruppo”.