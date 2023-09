Unipol annuncia intenzione di acquistare 10,2% di Banca Popolare di Sondrio

Unipol ha annunciato con un comunicato diramato nella serata di ieri l’intenzione di acquistare un ammontare di n. 46.300.000 azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. pari al 10,2% circa del capitale sociale della banca.

La compagnia assicurativa ha reso noto di aver dato mandato a Equita SIM S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., quali intermediari autorizzati e joint bookrunners, di acquistare la partecipazione, con una procedura di reverse accelerated bookbuilding, ad un prezzo per azione non superiore a 5,10 euro, da avviare immediatamente e che Unipol si riserva di chiudere in qualsiasi momento.

La compagnia assicurativa guidata al ceo Carlo Cimbri ricorda di detenere già, tramite la propria controllata UnipolSai Assicurazioni, il 9,5% circa del capitale sociale di Pop Sondrio e di avere ottenuto le necessarie autorizzazioni e nulla osta, da parte

della Banca Centrale Europea e delle altre competenti Autorità di Vigilanza italiane ed estere, ad acquisire una partecipazione qualificata, eccedente il 10% del capitale sociale della banca.

Di conseguenza, considerando “le normative in proposito applicabili” e “le autorizzazioni ricevute”, Unipol informa che “la partecipazione diretta o indiretta detenibile in Banca Popolare di Sondrio potrà essere pari al 19,99% del capitale sociale di quest’ultima, al netto delle azioni proprie”.

Il titolo Unipol ha concluso la sessione di ieri in calo dell’1,44% a quota 5,106 euro.

Il titolo della Banca Popolare di Sondrio ha chiuso in ribasso dello 0,57%, a quota 4,902.