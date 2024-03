Unilever dice addio all’unità di gelati che comprende Ben & Jerry’s

Unilever sta separando la sua unità di gelati, che comprende Ben & Jerry’s e Magnum, come parte di un piano di ristrutturazione che avrà un impatto su 7.500 posti di lavoro.

La ristrutturazione inizierà immediatamente e dovrebbe essere completata entro la fine del 2025. Unilever ha dichiarato che la ristrutturazione contribuirà al suo obiettivo di diventare “un’azienda più semplice e focalizzata”, con quattro divisioni aziendali distinte.

“I cambiamenti proposti dovrebbero avere un impatto su circa 7.500 ruoli prevalentemente d’ufficio a livello globale, con costi di ristrutturazione totali che si aggirano ora intorno all’1,2% del fatturato del Gruppo per i prossimi tre anni (rispetto all’1% circa del fatturato del Gruppo comunicato in precedenza)”, si legge in un comunicato.