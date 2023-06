Unieuro: Assemblea Azionisti approva Bilancio 2023 e dividendo di 0,49 Euro per azione

L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro ha dato il via libera al Bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023. Questa approvazione dimostra la fiducia degli azionisti nel percorso di crescita e sviluppo intrapreso dall’azienda nel corso degli ultimi anni.

La stessa Assemblea ha deciso di distribuire un dividendo di 0,49 Euro per azione ai suoi azionisti. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione il 28 giugno 2023, con data di stacco della cedola il 26 giugno 2023 e record date il 27 giugno 2023. Questa decisione conferma l’impegno dell’azienda nel creare valore per gli azionisti.