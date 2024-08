Unieuro, approvata l’offerta di acquisto e scambio da parte di Fnac Darty

Il consiglio di amministrazione di Unieuro ha approvato all’unanimità l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Fnac Darty SA e Ruby Equity Investment. Tuttavia, il board si è diviso sul prezzo dell’OPAS, fissato a 9 euro per azione e 0,1 azioni ordinarie di nuova emissione di Fnac Darty quotate su Euronext Paris per ogni azione Unieuro apportata all’offerta.

La valutazione di congruità del prezzo non ha raggiunto la maggioranza: cinque consiglieri hanno ritenuto il prezzo non congruo, altri cinque lo hanno ritenuto congruo e un consigliere si è astenuto. In una nota ufficiale, si legge che il CdA ha anche rilevato “alcune criticità con riferimento alle informazioni fornite dagli offerenti circa le motivazioni dell’offerta, i programmi futuri e le eventuali operazioni straordinarie successive all’offerta stessa, confrontati con gli obiettivi strategici avviati e perseguiti dal gruppo Unieuro e comunicati al mercato”.