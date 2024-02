UniCredit: utile netto di 1,9 miliardi in IV trimestre 2023, ricavi a 5,7 miliardi

UniCredit, la banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel, ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2023 con un utile Netto contabile di €2,8 miliardi, o un Utile Netto di €1,9 miliardi.

“Questi elevati rendimenti sono stati sostenuti da ricavi netti pari a €5,7 miliardi, composti da €3,6 miliardi di margine di interesse (“NII”), in aumento del 5,7% anno su anno principalmente per via di tassi più alti e della buona gestione del pass-through dei depositi”, si legge nel comunicato diffuso da Piazza Gae Aulenti, relativo ai conti del quarto trimestre e dell’intero anno 2023.