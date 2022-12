UniCredit: rispetta ampiamente i requisiti di capitale fissati dalla BCE

A seguito della comunicazione ricevuta dalla Bce in relazione al completamento del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) del 2022, il requisito patrimoniale Pillar 2 Capital Requirement (P2R) è di 200 punti base.

Non vi è quindi alcun impatto sulle politiche distributive di UniCredit per il 2022 e per il futuro, sul funding plan né sul target di capitale, che rimangono come da guidance.

Il buffer Maximum Distributable Amount (“MDA”) al 30 settembre 2022 era molto ampio e pari a 635 punti base e il livello pro forma per il P2R sarebbe di 621 punti base.

UniCredit è tenuta a rispettare i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata a partire dal 1 gennaio 2023: CET1 ratio al 9,2%, Tier 1 ratio all’11,08% e Total Capital ratio al 13,58%.

Tali coefficienti di capitale includono il Combined Buffer Requirement, da soddisfarsi con strumenti di capitale primario CET1. Al 30 settembre 2022, i coefficienti di capitale di UniCredit su base consolidata erano i seguenti: CET 1 ratio fully loaded 15,41%, CET 1 ratio transitional 16,04%, Tier 1 ratio transitional 17,94% e Total Capital ratio, transitional 20,76%.