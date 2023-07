UniCredit: Prospettive di distribuzione di capitale al rialzo per il 2023 e il 2024

UniCredit ha recentemente annunciato una revisione al rialzo degli obiettivi di distribuzione di capitale ai soci per il 2023 e il 2024. L’ammontare previsto per il 2023 è di almeno 6,5 miliardi, con una cifra simile prevista per il 2024. Questo significa che, nel periodo 2021-2024, UniCredit distribuirà 22 miliardi, un aumento rispetto ai 16 miliardi annunciati nel piano UniCredit Unlocked – una mossa sottolineata dall’a.d. Andrea Orcel.

Nel corso della recente conference call di presentazione dei conti semestrali, Orcel ha sottolineato che questo aumento sarà accompagnato da un incremento sostanziale del Cet 1 e del capitale in eccesso. Questi fondi extra beneficeranno gli azionisti a tempo debito, dando loro l’opportunità di capitalizzare sul successo dell’istituzione finanziaria. Per il 2023, Orcel ha anticipato che il dividendo cash sarà almeno di 2,4 miliardi, un aumento del 25% rispetto agli 1,9 miliardi del 2022.

UniCredit non si ferma qui. Nel caso in cui i corsi di Borsa dovessero salire, la banca ha dichiarato di essere aperta a incrementare la quota di dividendo cash, migliorando così il dividend yield. Questa mossa potrebbe portare ad ulteriori benefici per gli azionisti, consolidando ulteriormente la posizione di UniCredit come uno dei principali player nel settore bancario italiano.