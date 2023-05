Unicredit: prosegue il piano di buyback

Tra l’8 e il 12 maggio Unicredit ha acquistato 7.675.209 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 18,8564 euro per azione, per un controvalore complessivo di 144.726.811 euro.

Gli acquisti, effettuati per tramite di BNP Paribas in qualità di intermediario incaricato all’esecuzione, sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 31 marzo 2023.

Alla data del 15 maggio 2023, a partire dall’avvio della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2022, UniCredit ha acquistato un totale di 71.544.657 azioni, pari al 3,69% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 1.326.257.260 euro.