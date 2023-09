UniCredit: prepara tranche riacquisto di azioni proprie da €2,5 mld

UniCredit ha annunciato l’intenzione di lanciare una tranche del programma di riacquisto di azioni proprie 2023 per un massimo di 2,5 miliardi di euro.

La Società, si legge nella nota, beneficia di elevati livelli di capitale e di una generazione organica di capitale ai vertici della categoria, sostenuta da una performance finanziaria costantemente elevata, da una solida qualità degli attivi e da un costo del rischio strutturalmente più basso.

Ciò posiziona Unicredit in modo ottimale per affrontare i periodi di incertezza macroeconomica e le consente di anticipare una parte del riacquisto di azioni proprie previsto per il 2023.

L’obiettivo di distribuzione totale per il 2023 è di almeno 6,5 miliardi di euro, contro i 5,25 miliardi del 2022, che si traducono in un rendimento totale di oltre il 16%. Questo sottolinea l’impegno a conseguire rendimenti interessanti e sostenibili per gli azionisti, preservando al contempo la solidità patrimoniale.

Proforma per questa tranche di riacquisto, Il CET1 ratio di UniCredit è pari al 15,8% al 2° trimestre 2023.

L’avvio di questa tranche di buy-back 2023 è subordinato all’approvazione da parte degli azionisti della Società in occasione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti che sarà convocata per il 27 ottobre 2023, nonché all’approvazione dell’autorità di vigilanza.