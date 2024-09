Unicredit prepara richiesta a Bce per 30% Commerzbank

Entro qualche giorno Unicredit dovrebbe presentare alla Banca Centrale Europea (BCE) l’istanza autorizzativa per aumentare la propria partecipazione in Commerzbank, passando dall’attuale 9% al 30%. Lo afferma Il Messaggero.

L’intenzione di chiedere i necessari via libera a Bruxelles per incrementare ulteriormente la quota è stata anticipata la scorsa settimana dalla stessa Unicredit. Il CEO Andrea Orcel ha spiegato che questa mossa è dettata dall’esigenza di avere immediatamente la flessibilità per affrontare il dossier Commerzbank.

Secondo Il Messaggero, la richiesta alla BCE risulta particolarmente utile alla luce delle possibili contromosse di Deutsche Bank per mettere i bastoni tra le ruote a Unicredit.