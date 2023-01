UniCredit, Orcel: ‘utile netto 5,2 mld in 2022, miglior risultato in oltre un decennio’. Dividendi e buyback: le novità

Il ceo di UniCredit Andrea Orcel ha commentato con queste parole i conti della banca italiana, relativi al quarto trimestre del 2022 e all’intero anno.

“UniCredit ha conseguito una serie di risultati finanziari eccezionali che dimostrano i progressi significativi nel

percorso di trasformazione industriale e la capacità di ottenere performance eccellenti in tutto il ciclo. Abbiamo conseguito un utile netto di €5,2 miliardi sull’intero esercizio, il nostro miglior risultato in oltre un

decennio. La nostra attenzione alla crescita, alla disciplina dei costi e all’efficienza patrimoniale hanno portato il RoTE al 10,7 per cento, superando l’obiettivo UniCredit Unlocked. Questo include accantonamenti significativi e misure proattive prese per potenziare le linee di difesa esistenti, rafforzando il già solido bilancio e la capacità di far fronte alle continue incertezze”.

“Siamo cresciuti per otto trimestri consecutivi, chiara testimonianza della trasformazione di UniCredit che ha dimostrato resilienza e forza.”.

L’AD Orcel ha continuato, stando a quanto emerge dalla nota con cui UniCredit ha annunciato i conti:

“La crescita a due cifre dei ricavi netti anno su anno è stata sostenuta da uno slancio commerciale positivo, da un

contesto di tassi d’interesse favorevole, dalla riduzione dei costi che non prescinde dagli investimenti per il futuro

e nonostante un’inflazione senza precedenti, e da un costo del rischio costantemente basso. Abbiamo chiuso l’anno con un CET1 ratio contabile del 16 per cento, sostenuto dalla generazione organica di capitale leader nel settore”.

Sul fronte dividendi, Orcel ha dato l’ottima notizia agli azionisti:

“Intendiamo distribuire €5,25 miliardi complessivamente tra dividendi e riacquisti di azioni proprie per il 2022, con un incremento di €1,5 miliardi rispetto all’anno precedente, ovvero un aumento di oltre l’80 per cento del DPS, fatte salve le debite approvazioni. Stiamo rispettando il nostro impegno verso gli azionisti di una politica di distribuzione sostenibile e attrattiva, mantenendo al contempo la nostra solidità patrimoniale”.

Andrea Orcel ha concluso sottolineando che “i progressi verso Net Zero annunciati oggi coronano un anno di evoluzione significativa nel nostro percorso ESG. Continueremo a servire e a sostenere i nostri clienti e le nostre comunità in una transizione giusta ed equa, cercando di essere di esempio in tutte le componenti ESG”.

“Infine, desidero ringraziare tutti i dipendenti per il duro lavoro e l’impegno profusi. In vista del 2023, UniCredit è

più forte che mai ed è ben posizionata per conseguire eccellenti risultati. Siamo fermamente concentrati

sull’esecuzione di UniCredit Unlocked e guardiamo al futuro con fiducia”.