UniCredit, Orcel su trimestrale record e dividendi: ‘Risultati eccellenti, maggiore distribuzione agli azionisti’

03/05/2023 07:38

UniCredit annuncia una trimestrale, relativa al primi tre mesi del 2023, caratterizzata da una “straordinaria creazione di valore per gli azionisti anno su anno con EPS pari a €1,06 in rialzo da €0,13, e valore contabile tangibile per azione di 28,46, in rialzo del 21,7%”. Piazza Gae Aulenti ha reso noto di aver concluso il […]