Unicredit: ok da Bce a programma riacquisto azioni proprie da 3,34 miliardi

UniCredit ha ricevuto l’autorizzazione della BCE per l’esecuzione del programma di riacquisto di azioni proprie per il 2022 per un importo massimo di 3,343 miliardi di euro.

L’approvazione è basata sulle informazioni finanziarie fornite dalla Società, che hanno evidenziato una significativa solidità dei livelli di capitale e una generazione organica di capitale ai vertici del settore. Insieme alla consistenza della posizione di liquidità, questi elementi garantiscono che l’azienda possa affrontare scenari di stress da una posizione di forza.

La valutazione ha preso in considerazione una traiettoria di capitale con ipotesi conservative e scenari macroeconomici aggiornati. Inoltre, è stata valutata la performance storica della banca, che sta operando a un nuovo livello di redditività; un nuovo run-rate di utile netto e distribuzione agli azionisti da cui l’azienda può crescere ulteriormente e continuare a fornire risultati solidi per tutti gli stakeholder.

Insieme al dividendo proposto, questo comporta una distribuzione totale agli azionisti per il 2022 di 5,25 miliardi di euro: un aumento del 40% rispetto al 2021. Ciò sottolinea l’impegno di UniCredit a conseguire rendimenti significativi e sostenibili per gli azionisti, mantenendo al contempo un capitale robusto.

Il CET1 ratio di UniCredit, pro-forma per la distribuzione, è pari al 14,9% alla fine dell’anno 2022 e si prevede un ulteriore aumento nel primo trimestre 2023.

L’obiettivo è di eseguire il riacquisto di azioni proprie in due tranche, la prima di circa 2,34 miliardi di euro da avviare il prima possibile dopo l’approvazione dell’Assemblea degli azionisti, mentre la seconda tranche di circa 1,0 miliardo di euro dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2023, poco dopo il completamento della prima tranche.