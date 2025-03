UniCredit: Ok da Banca Centrale d’Irlanda a Ops su Banco Bpm

Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM, UniCredit ha ricevuto dalla Banca Centrale d’Irlanda il nulla osta per l’acquisizione di una partecipazione indiretta di controllo in BBPM LIFE DAC. Lo rende noto la banca guidata da Andrea Orcel in una breve nota.