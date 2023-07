UniCredit: nuove nomine

UniCredit ha recentemente annunciato una serie di nomine chiave, parte di una strategia mirata a intensificare il suo percorso di trasformazione. Tra i nuovi volti spicca quello di Ali Khan, che assumerà il ruolo di Group Digital & Information Officer.

Ali Khan arriva in UniCredit da PWC, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Partner, guidando l’attività di Industry Cloud. Khan prenderà il posto di Jingle Pang, che ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale più vicina alla sua famiglia. La transizione sarà completata alla fine del terzo trimestre dell’anno.

In un’ottica di collaborazione e potenziamento delle funzioni centrali, Gianfranco Bisagni, attuale Head of Central Europe, diventerà il nuovo Group Chief Operating Officer. Bisagni, tornato a guidare le Operations del Gruppo, dovrà focalizzare la sua attenzione sul rafforzamento della partnership tra le diverse funzioni, modificando l’approccio delle Operations, come annunciato in una recente nota. Questo cambio di rotta porterà alla partenza di Bart Schlatmann da UniCredit.

Teodora Petkova, a seguito del passaggio di Bisagni, assumerà invece la guida di Central and Eastern Europe (CEE). Sarà supportata da Ivan Vlaho, che sarà nominato vice di Petkova nel suo nuovo ruolo, oltre a mantenere il ruolo di CEO della Croazia. Questo riassetto organizzativo è volto a favorire una maggiore convergenza sia all’interno della CEE che tra la CEE e il resto del Gruppo UniCredit.