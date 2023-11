Unicredit: Moody’s riconosce miglioramento profilo finanziario e alza outlook su depositi a stabile

L’agenzia di rating Moody’s ha deciso una serie di azioni di rating su UniCredit SpA. Moody’s ha migliorato la valutazione del merito di credito e del profilo finanziario complessivo di UniCredit SpA al di sopra del livello del rating sovrano italiano (attualmente fissato a ‘Baa3’), mentre il Baseline Credit Assessment stand-alone della banca è agganciato al rating dell’Italia.

I rating dei depositi a lungo termine e del debito senior preferred (non garantito) della banca sono stati confermati a ‘Baa1’. L’outlook per i depositi è migliorato a stabile, mentre l’outlook per il debito senior preferred rimane negativo.

L’analisi “Loss Given Failure” di Moody’s sui buffer di passività porta meccanicamente al declassamento del debito subordinato Tier 2 di UniCredit SpA a ‘Ba1’ da ‘Baa3’.