UniCredit migliora guidance 2023. I target sui margini, utile netto, ricavi

UniCredit annuncia una trimestrale, relativa al primi tre mesi del 2023, caratterizzata da una “straordinaria creazione di valore per gli azionisti anno su anno con EPS pari a €1,06 in rialzo da €0,13, e valore contabile tangibile per azione di 28,46, in rialzo del 21,7%”.

Piazza Gae Aulenti ha reso noto di aver concluso il primo trimestre del 2023 con uno “straordinario utile netto di €2,1 miliardi, RoTE2 al 20,4% e €3,4 miliardi di capitale generato organicamente”.

La banca guidata dal ceo Andrea Orcel ha comunicato anche il miglioramento della guidance per il 2023.

“UniCredit ha migliorato la propria guidance finanziaria per il 2023, con un NII di oltre €12,6 miliardi, ricavi netti superiori a €20,3 miliardi e un utile netto al di sopra €6,5 miliardi, fissando una nuova base di riferimento per il 2024-2025. Abbiamo aumentato le nostre ambizioni di distribuzione agli azionisti per il 2023 ad almeno €5,75 miliardi”.

Nel comunicato con cui sono stati diffusi i risultati trimestrali, UniCredit parla di “bilancio solido con CET1 ratio tra i leader del settore al 16,05% al netto della distribuzione agli azionisti di €5,25 miliardi relativa al 2022 e del dividendo per cassa accantonato nel 1Q23 per €0,7 miliardi”.

Il profilo di liquidità è solido con “LCR al 163%”.