Unicredit: Marion Hoellinger scelta come prossimo ceo di HypoVereinsbank

Marion Hoellinger è stata scelta come nuovo Amministratore Delegato di UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank). Hoellinger prenderà il posto di Michael Diederich che lascerà il suo ruolo di Amministratore Delegato per diventare Vice Amministratore Delegato e CFO del FC Bayern Monaco. La nomina di Marion Hoellinger sarà effettiva a partire dal 1° marzo 2023 e, in attesa dell’approvazione da parte delle autorità di supervisione, Michael Diederich diventerà membro del Consiglio di sorveglianza di UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank).

Marion lavora in UniCredit Bank AG da oltre 30 anni e dal 2021 è membro del management board. Più di recente, è stata responsabile dell’attività tedesca di Retail e Private & Wealth management all’interno della banca.

“Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida e di avere l’opportunità di contribuire alla costruzione del futuro di un’azienda che conosco molto bene nel ruolo di Amministratore Delegato. Anche se i tempi che stiamo attraversando non sono facili, abbiamo tutte le leve per accompagnare UniCredit in questo nuovo percorso con una determinazione e una passione che so di condividere con tutti i miei colleghi in Germania”, ha dichiarato Marion Hoellinger.

“Sono molto soddisfatto di aver trovato in Marion Höllinger un successore eccellente all’interno dell’azienda. Conosce la banca e il Gruppo da molti anni e nel corso della sua permanenza nella nostra azienda ha dimostrato non solo eccellenza professionale, ma anche grandi capacità di leadership e di realizzazione degli obiettivi”, ha dichiarato Andrea Orcel, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di UniCredit Bank AG e Amministratore Delegato di UniCredit Group.