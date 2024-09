UniCredit finanzia Almaviva con 20 milioni di euro per progetti sostenibili

UniCredit ha erogato un finanziamento Futuro Sostenibile di 20 milioni di euro ad Almaviva, con l’obiettivo di sostenere i piani di investimento dell’azienda. Questi investimenti mirano alla partecipazione e all’eventuale aggiudicazione di appalti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in settori chiave come trasporti, infrastrutture, sanità e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il finanziamento Futuro Sostenibile di UniCredit è un tipo di finanziamento chirografario che offre condizioni agevolate, con una riduzione dello spread rispetto agli standard di mercato. Questa agevolazione è riservata alle imprese che si impegnano a migliorare l’ambiente, la società e la governance aziendale, in linea con i criteri ESG (Environmental, Social, Governance).

Almaviva ha scelto di utilizzare questo finanziamento per aumentare l’uso di fonti di energia rinnovabile e ridurre le emissioni di gas serra (GHG). Roberto Fiorini, Regional Manager Centro di UniCredit, ha commentato: “Con questa iniziativa creditizia, UniCredit conferma il suo ruolo di partner di riferimento per le imprese che vogliono intraprendere percorsi di sviluppo sostenibile. La sostenibilità, nelle sue diverse forme, è sempre più un fattore cruciale per il successo nei mercati globali”.