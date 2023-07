UniCredit e JA Europe uniscono le forze per prevenire la dispersione scolastica

UniCredit Foundation, l’ente benefico del Gruppo UniCredit, si unisce a JA Europe, leader nella promozione dell’orientamento e del sostegno allo studio, per lanciare “Re-power your future”. Questa iniziativa si prefigge di prevenire la dispersione scolastica precoce mediante un investimento di 6,5 milioni di euro in un programma triennale. L’iniziativa coinvolgerà dieci paesi del perimetro UniCredit, tra cui Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

L’obiettivo principale del programma è di motivare gli studenti nel loro percorso di studi, stimolando interesse e passione per il loro futuro. L’idea è di migliorare i risultati conseguiti e prevenire l’abbandono scolastico. Il programma verrà attuato con la collaborazione di scuole, imprese e organizzazioni comunitarie, strutturandosi attorno a tre pilastri fondamentali: “Inspire”, “Prepare” e “Succeed”.