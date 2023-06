Unicredit: definisce termini seconda tranche buyback

UniCredit ha definito le modalità attuative per l’esecuzione della “Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2022” per un ammontare massimo pari a 1 miliardo di euro e per un numero di azioni non superiore a 230 milioni, tenuto conto delle azioni acquistate nella Prima Tranche.

UniCredit ha già ricevuto l’autorizzazione della BCE per il riacquisto di azioni proprie per un massimo di €3,34 miliardi ed ha deciso di procedere con l’esecuzione in due tranche. La prima, per un ammontare di €2,34 miliardi, è in corso ed è previsto si concluda entro la fine del mese di giugno 2023. Subito dopo prenderà il via la seconda tranche.

Le azioni UniCredit che verranno acquisite nell’ambito della seconda tranche del programma di buy-back 2022 verranno annullate.