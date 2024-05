Unicredit, completata la seconda tranche del programma di Buy-Back 2023

28/05/2024 14:51

Il colosso farmaceutico Johnson & Johnson ha stretto un accordo con Numab Therapeutics per acquisire i diritti globali su NM26, un anticorpo bispecifico sperimentale, in una transazione da 1,25 miliardi di dollari. Questo accordo mira a sviluppare nuove terapie per la dermatite atopica.