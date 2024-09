Unicredit: avvia anticipo buyback 2024

Unicredit ha definito le modalità attuative per l’esecuzione del programma di buyback a titolo di anticipo delle distribuzioni attese sull’esercizio 2024 per un ammontare pari a 1,7 miliardi di euro.

L’anticipo è stato in precedenza autorizzato dalla Bce, come comunicato dalla stessa Unicredit.

L’esborso massimo complessivo è stato fissato a 1,7 miliardi e, in ogni caso, non oltre 112.897.854 di azioni Unicredit (circa il 7% del capitale sociale).

Gli acquisti, che prendono il via oggi, dovrebbero concludersi indicativamente entro il mese di novembre e verranno eseguiti da Morgan Stanley in qualità di intermediario terzo abilitato.

Il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale del titolo nella seduta precedente. Le azioni acquistate con il buyback saranno successivamente annullate.