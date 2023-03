UniCredit, Andrea Orcel: Cet 1 aumenterà nei prossimi anni

Cet 1 tra il 12,5% e il 13% e nei prossimi anni al di sopra di questi livelli. Così il CEO di UniCredit . Andrea Orcel parlando nel corso della Morgan Stanley European Financials Conference 2023, come riporta Radiocor.

Secondo l’AD della banca di Piazza Gae Aulenti, “il capitale in eccesso potrà teoricamente essere distribuito, ma ridurre il capitale per aumentare il Rote è una decisione che può tornare a perseguitarti in futuro” sostiene Orcel secondo cui “in alternativa potrà quindi essere usato per un’acquisizione che crei valore e consenta alla banca di ‘aumentare l’ammontare distribuito ai soci per azione”. “Se non ci sono questi parametri non ci muoviamo, anche se so che qualcuno rimarrà deluso”. A Piazza Affari al momento il titolo Unicredit segna -2,46% a 17,23 euro.