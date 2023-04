Unicredit: Al via prima tranche acquisto azioni proprie

Unicredit, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’assemblea degli azionisti del 31 marzo, ha definito le modalità attuative per l’esecuzione della prima tranche del programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo di 2,343 miliardi di euro e per un numero di azioni UniCredit non superiore a 230 milioni.

Ricordiamo che UniCredit ha già ricevuto l’autorizzazione della Bce per il riacquisto di azioni proprie per un massimo di 3,343 miliardi, che l’istituto intende eseguire in due tranche.

Per l’esecuzione della prima tranche del programma di buy-back 2022, da 2,343 miliardi, UniCredit ha dato incarico a Bnp Paribas Exane come intermediario terzo abilitato.